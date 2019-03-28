Ялта, Крым, 28 марта, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Лицензирование и другие инициативы российских законодателей в сфере виноделия и виноградарства стали тяжелейшим грузом для фермеров, который поднять они не могут. Мелких производителей никто не слушает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявил член Совета СРО «Виноградари и виноделы Дона и Волги» Алексей Скляров на всероссийском форуме «Российское виноградарство и виноделие: сегодня и завтра» в Ялте.

Марина Каширская ИА REGNUM На заводе «Массандра» в Крыму

«Депутатам Госдумы необходимо взять паузу с законопроектом о поддержке отечественных производителей вина и пригласить наконец-то людей, которые имеют реальный производственный опыт. Мы вместе со своими юристами уже подготовили ряд предложений, позовите нас и выслушайте хоть раз. Не надо писать его для нас, давайте вместе сделаем это», — отметил специалист.

По его словам, если российские власти будут учитывать интересы монополий и не прислушаются к мелким производителям вина, то такие фермерские хозяйства просто вымрут, а новые так и не смогут возникнуть.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о поддержке отечественных производителей вина в Госдуме обещают принять в апреле. Его авторы предлагают меры, позволяющие обеспечить импортозамещение всего цикла производства вина.