Санкт-Петербург, 28 марта, 2019, 17:23 — ИА Регнум. Актер Тео Ю, исполнивший роль Виктора Цоя в фильме «Лето» Кирилла Серебренникова, не смог передать ту энергию, которой обладал сам музыкант. Такое мнение высказала известная популяризатор русского рока на Западе Джоанна Стингрей на презентации своей книги «Стингрей в Стране Чудес», которая прошла в пресс-центре ТАСС, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Джоанна Стингрей представила свою книгу «Стингрей в Стране Чудес»

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Всеволод Гаккель, Сергей Бугаев (Африка) и Юрий Каспарян

Американская певица и продюсер отметила, что фильм хорошо поставлен, и похвалила Кирилла Серебренникова. Однако, по её мнению, актёр Тео Ю не обладает той энергией, которая была у Виктора Цоя.

«Наш долг состоит в том, чтобы защитить память друзей, которых с нами больше нет. Поэтому для нас важно передать образы Виктора Цоя, Сергея Курёхина и других так, чтобы это соответствовало их судьбам и не искажало их характеры».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Обсуждения

Джоанна Стингрей сегодня, 28 марта, представила свою книгу «Стингрей в Стране Чудес» о своей жизни в Лениграде и знакомстве с Борисом Гребенщиковым, Виктором Цоем, Сергеем Курёхиным и другими звездами ленинградского андеграунда. Благодаря альбому Red Wave, в котором Стингрей собрала композиции групп «Кино», «Аквариум», «Алиса» и «Странные игры», западный мир узнал о русском роке.