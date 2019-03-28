Москва, 28 марта, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Советский поэт-песенник Николай Добронравов госпитализирован в одну из московских клиник. Об этом 28 марта сообщает «Пятый канал».

Николай Добронравов и Александра Пахмутова

По информации телеканала, несколько дней назад 90-летний Добронравов почувствовал ухудшение самочувствия и потерял сознание. Вызванные родственниками медики рекомендовали ему поехать в больницу.

Сообщается, что в настоящее время Добронравов проходит лечение в стационаре. Ожидается, что он будет выписан в ближайшие дни.

Николай Добронравов — автор слов к многочисленным хитам советской и российской эстрады, в числе которых — «Птица счастья», «Беловежская пуща», «Трус не играет в хоккей», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Я не могу иначе», «И вновь продолжается бой», «Как молоды мы были» и другие.