Москва, 28 марта, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Очевидно, что Дания не будет отказываться от проекта «Северный поток — 2», как заявила национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины». Если рассматривать вопрос глобально, то Европа не может отказаться от поставок российского газа, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Nord-stream.com Газопровод Северный поток

«Россия — надежный поставщик ещё со времен СССР, когда против страны советов существовало гораздо больше санкций, нежели сейчас против России, и, несмотря на все политические и экономические перипетии, газ в Европу поступает исправно и по дешёвой цене», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, если бы Европа хотела отказаться от поставок газа из России, Украина по указанию давно перекрыла бы газопровод. Некоторые страны Евросоюза, такие как Великобритания, Франция, Италия, заявили о намерениях отказаться от российского газа, но это, скорее всего, конъюнктурные заявления в поддержку политики США, нежели конкретное решение.

«Этим странам и, в частности, Дании придётся искать альтернативу поставок газа, а США не смогут им это обеспечить в скором будущем — должный объём и приемлемые цены. Газ придется закупать на европейских торговых площадках, скорее всего, у Германии, а это по факту будет российский газ. Германия планирует отказаться от российского газа только в 2050 году», — пояснил Лисицын.

В Европе очень много производств в различных экономических сферах, и энергетический сектор сильно завязан на российском газе, и если сейчас Евросоюз будет добиваться отказа от российского газа, то произойдет раскол в европейской элите и ничего хорошего для Европы и США из этого не выйдет.

«Все громкие заявления США по поводу поставок российского газа в Европу — это всего лишь лоббирование собственных интересов в данной сфере, которая вызовет рост цен на газ на мировых рынках, иначе США при существующих ценах будет не выгодно поставлять газ в Европу», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, датское энергетическое агентство не подтвердило информацию о том, что Копенгаген отказал в строительстве «Северного потока — 2» в своей исключительной экономической зоне.

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