Лос-Анджелес, США, 28 марта, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Софи Тёрнер, известная зрителям по сериалу «Игра престолов», заявила в интервью журналистам, что она не может назвать «приятным» свой опыт работы с режиссером Брайаном Сингером. Об этом 27 марта сообщил портал Screen Rant.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США Софи Тёрнер в роли Сансы Старк

Актриса работала вместе с Сингером над кинокомиксом «Люди Икс: Апокалипсис», который вышел в 2016 году.

«То время, которые мы провели вместе, как ранее выразился Рами, я не могу назвать его приятным», — сказала Тёрнер, сославшись на слова, ранее сказанные её коллегой Рами Малеком.

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Напомним, несмотря на то, что Брайан Сингер официально значится в титрах фильма «Богемская рапсодия» как режиссер, Рами Малек отказался считать его таковым. На церемонии вручения премии BAFTA актер поблагодарил за работу режиссера Декстера Флетчера (которому пришлось доделывать фильм) и совсем не упомянул Сингера. Ранее Малек назвал «неприятным» их совместный опыт работы.