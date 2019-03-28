Москва, 28 марта, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Запущенная украинской госкомпанией «Нафтогаз» новость о том, что Газпром якобы получил от Дании отказ на строительство газопровода «Северный поток — 2», не что иное, как фейк, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Оператор проекта газопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 опровергла запущенный украинской госкомпанией «Нафтогаз» фейк. На самом деле, по заявлению представителей Nord Stream 2, Дания опять тормозит с принятием окончательного решения по газопроводу, так как требует включить в экологический отчет вариант второго предполагаемого маршрута «Северного потока — 2» и оценить его потенциальное влияние на окружающую среду. 28 марта утром представители Датского энергетического агентства подтвердили, что никаких отказов их агентство не выдавало.

«О том, что информация, распространяемая «Нафтогазом», фейковая, можно было догадаться хотя бы по той причине, что этот мифический «отказ» был выдан Данией якобы Газпрому, хотя все заявки на прохождение газопровода через территориальные воды Дании и в обход их подавал оператор проекта Nord Stream 2.

Дания сейчас находится меж двух огней: с одной стороны, ей не хочется портить отношения с Германией и Австрией, активно способствующими продвижению проекта, а также с Францией, фактически его поддержавшей, но, с другой стороны, это маленькое королевство также опасается ухудшения отношений с США», — считает эксперт.

Понятно, что многочисленные попытки США помешать строительству газопровода потерпели поражение: резолюции Конгресса США и Европарламента носили исключительно декларативный характер, под третью газовую директиву Еврокомиссии «Северный поток — 2» совместными усилиями Германии и Франции не подпал, кроме Дании, все страны, через территориальные воды которых должен будет пройти маршрут газопровода, выдали разрешения на строительство. А новый законопроект о европейской энергетической безопасности, вышедший из недр Конгресса США, рискует сильно испортить отношения самих США с Евросоюзом в целом. Так что Дания пока остается последним оплотом и последней надеждой «хейтеров» газопровода.

«Даже если она примет решение об отказе в прохождении «Северного потока — 2» через ее территориальные воды, то есть не удовлетворит обе заявки, поданные Nord Stream 2, маршрут газопровода несколько удлинится, но зато пройдет через нейтральные воды, где никакое решение не будет требоваться. Так что «Северному потоку — 2» — быть, и, кроме того, сейчас уже построено более трети газопровода. Не исключено, что Дания пока тянет с решением, ожидая итогов выборов на Украине.

Если сменится президент и у новых властей Украины будет новый курс, в том числе в отношении России, тогда выдача разрешения Данией на строительство газопровода по самому удобному маршруту станет всего лишь вопросом времени. Но пока и Газпром, и Nord Stream 2 остаются «евроскептиками» и рассматривают все возможные альтернативные маршруты газопровода», — пояснила Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, датское энергетическое агентство не подтвердило информацию о том, что Копенгаген отказал в строительстве «Северного потока — 2» в своей исключительной экономической зоне.

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