Белгород, 28 марта, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Новый глава администрации Белгорода Юрий Галдун, назначенный на должность депутатами горсовета 26 марта, начал работу с глобальных кадровых перестановок. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба мэрии.

Beladm.ru Юрий Галдун

Из администрации города уволены заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике Андрей Миськов, руководитель аппарата администрации города Владимир Мерзликин и руководитель городского управления культуры администрации города Людмила Грекова. Все они, по данным мэрии, написали заявления «по собственному желанию».

Руководителя МБУ «Управление Белгорблагоустройство» Владимира Марченко заменили на Виктора Гордиенко, который раньше работал заместителем руководителя комитета по управлению Западным округом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, назначение нового мэра Белгорода вызвало небывалый ажиотаж в соцсетях. Это произошло не из-за напряжённой борьбы между кандидатами (хотя благодаря участию активистки Ксении Михайлик финал конкурса вышел действительно зрелищным), а из-за того, что Юрий Галдун выходил для принесения присяги под музыку из «Звёздных войн». Хотя интернет-сообщество ничего предосудительного в этом не нашло, Людмила Грекова и пресс-служба мэрии начали оправдываться за выбор музыкального сопровождения.

По данным местных СМИ, увольнение Грековой не планировалось, а единственной причиной для него стал инцидент с музыкой на заседании горсовета.