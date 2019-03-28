Бишкек, 28 марта, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» планирует довести план по газификации Киргизии до 60% до 2030 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Delo-group.ru Цистерны с нефтью

Российский лидер отметил, что «Газпром» уже вложил в модернизацию и расширение газовой инфраструктуры Киргизии 16 млрд рублей. А в общей сложности российский концерн намерен инвестировать в республику около 100 млрд рублей.

«В результате уровень газификации страны вырос с 25% до 30%. Я уверен, что будет реализован план, предусматривающий доведение этой цифры до 60%», — сказал он.

Также президент России акцентировал внимание на том, что начиная с 2011 года Россия осуществляет беспошлинные поставки нефти и нефтепродуктов в Киргизию в объеме 1,1 млн тонн в год.

По словам Путина, при этом прямой эффект для экономики Киргизии от таких поставок достигает $2 млрд (около 129,2 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в 2014 году «Газпром» приобрел 100% акций киргизстанского газового монополиста ОАО «Кыргызгаз» — убыточного предприятия с многомиллионными задолженностями перед зарубежными партнерами.

Российская корпорация взяла на себя все долговые обязательства Киргизии за ранее поставленное в республику голубое топливо, а также пообещала модернизировать газовую инфраструктуру и обеспечить бесперебойную поставку природного газа в страну.

Отметим, что ранее киргизское и российское правительства заключили очередное соглашение о беспошлинной поставке из России в Киргизию 460 тысяч тонн бензина, 485 тысяч тонн дизельного топлива, 100 тысяч тонн авиатоплива и 50 тысяч тонн сырой нефти.