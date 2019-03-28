Москва, 28 марта, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Американский президент сегодня, 28 марта, в ходе пресс-конференции сразу после встречи в Белом доме с супругой лидера венесуэльской оппозиции Фабианой Розалес заявил, что Россия должна «убраться» из Венесуэлы. На вопрос журналистов — как этого добиться, Дональд Трамп ответил, что все варианты возможны. Такие заявления могут негативно сказаться на курсе рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Трамп: Россия должна убраться из Венесуэлы

«Первое, что приходит на ум после такого ответа американского лидера, это новые санкции, о которых уже немного подзабыли. Будем надеяться, что в вариантах Трампа нет силовых сценариев, иначе с учетом того, что на этой неделе в Боливарианскую Республику прибыли российские военные, внутренний политический конфликт в Венесуэле может перерасти в международный», — пояснил эксперт.

Любой из конфронтационных сценариев крайне негативен для российских активов, особенно учитывая растущие опасения за будущее мировой экономики и снижение «аппетита к риску». Вдобавок российская валюта на этой неделе лишилась поддержки со стороны налогового периода.

«Таким образом, реакция рынка сегодня, 28 марта, может иметь широкий спектр, от нейтрально-негативного до ярко выраженного пессимистичного. В первом случае рубль может ждать диапазонная торговля, к доллару США 64,20−65,20 и к евро 72,30−73,30, а во втором — более серьезное снижение», — полагает Быков.

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