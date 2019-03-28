Санкт-Петербург, 28 марта, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Автором нескольких угроз о «заминировании» в Петербурге, после которых пришлось эвакуировать три торговых центра, оказалась психически больная женщина. В то же время другие угрозы в отношении общественных зданий 27 марта поступали из Великобритании посредством ip-телефонии.

MichaelGaida Телефон

По данным агентства «Оперативное прикрытие», вечером 27 марта 57-летняя женщина, состоящая на учете у психиатра, позвонила с телефона своего родственника в полицию Пушкинского района и мужским голосом сообщила о заминировании торговых центров «Риф» и «Меркурий». Поскольку такие названия носят несколько комплексов в разных районах города, пришлось проверять все. Женщину задержали минувшей ночью, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В то же время в течение дня сообщения о «заминировании» множества других торговых комплексов в Петербурге поступали от неустановленных мужчин с помощью ip-телефонии с адресов Великобритании. Один из звонивших заявил об угрозе взрыва на всех станциях Петербургского метрополитена.

По данным источника, из 11 торговых центров пришлось эвакуировать 9 315 человек, еще четыре ТЦ были осмотрены без эвакуации. Станции метрополитена также не закрывались для пассажиров. Ни в одном случае взрывчатых веществ и взрывных устройств не найдено.

Как сообщало ИА REGNUM, с февраля 2019 года анонимные угрозы в отношении школ, вузов, больниц, социальных учреждений, торговых и развлекательных комплексов, объектов инфраструктуры, культуры и отдыха, административных и жилых зданий поступают в Петербурге практически ежедневно. Ни в одном случае реальность угроз не подтвердилась. Власти Петербурга заявили, что угрозы петербургским объектам в 98% случаев поступают из-за рубежа