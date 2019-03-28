Москва, 28 марта, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Новостройки в Новой Москве пользуются спросом, потому что цена одного квадратного метра жилья стоит в 1,5 раза меньше, чем в пределах МКАД, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

По мнению, руководителя Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, помимо доступных цен граждан привлекает широкий выбора квартир — от студий до таунхаусов.

В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) наибольшим спросом пользуются студии и однокомнатные квартиры, продажи составляют 42% от всех предложений.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года стоимость одного квадратного метра в Новой Москве была вдвое ниже, чем в старой.

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