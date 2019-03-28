Москва, 28 марта, 2019, 09:43 — ИА Регнум. В ходе торгов 27 марта рубль развивал медвежью коррекцию после неудачных попыток отправить доллар под отметку 64 руб. Пара доллар/рубль планомерно вернулась в район уровня 65 руб., прорыв которого вернет в игру 200-дневную скользящую среднюю в области 65,85 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Доллар пользуется спросом в условиях уклонения от рисков. Укрепление иены, которая служит индикатором отношения к риску, также говорит о сохранении этой тенденции, которая в целом ограничивает потенциал роста в сегменте рисковых активов, куда входит и рубль», — пояснил эксперт.

Подводит и нефть, которая дешевеет после данных из США. По данным минэнерго, на прошлой неделе запасы сырой нефти увеличились на 2,8 млн баррелей против прогноза снижения на 2,5 млн. При этом запасы бензина сократились почти в соответствии с прогнозами, без малого на 3 млн баррелей, а добыча осталась на рекордном максимуме 12,1 млн баррелей в день. Нефть Brent остается в районе отметки $67, не в силах прорваться к $68.

«Текущая картина по российской валюте ухудшилась за последние пару дней, но не предвещает масштабного ее ослабления. Понижательные риски на рынке нефти ограничены, как и интерес к покупкам доллара. А значит, угроза уверенного пробоя уровня 65 руб. на данном этапе невелика», — полагает Николаев.

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