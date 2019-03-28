Астана, 28 марта, 2019, 09:34 — ИА Регнум. В Казахстане начато расследование причин крушения вертолёта Ми-8 минобороны страны. Уголовное дело правоохранительные органы возбудили по статье «Нарушение правил полётов». Об этом 28 марта журналистам сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Лукин.

Roberta F Винт вертолета

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Представитель надзорного ведомства также добавил, что в настоящее время уже назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств авиапроисшествия.

Ход расследования находится на контроле генерального прокурора Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Кызылординской области Казахстана потерпел крушение военный вертолёт Ми-8. После падения воздушное судно загорелось. Оно было полностью уничтожено огнём.

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По данным минобороны страны, полёт выполнялся в рамках военного учения в тёмное время суток и в сложных метеоусловиях. Всего на борту винтокрылой машины находились 13 военнослужащих. Все они погибли.

В настоящее время министерством обороны страны совместно с министерством внутренних дел Казахстана начато расследование причин и обстоятельств произошедшего авиапроисшествия.