Хабаровск, 28 марта, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Сообщается о задержании в Москве экс-губернатора Хабаровского края, экс-полпреда президента в ДФО и академика РАН Виктора Ишаева. Обыски проходят в офисах семьи Ишаевых в Хабаровске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Борьба с коррупцией

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По данным телеграм-канала «Недебри», обыски сейчас проходят также в квартирах членов правительства Хабаровского края. Со ссылкой на собственные источники телеграм-канал сообщает, что, возможно, ряд членов правительства региона будет доставлен в Москву в рамках громкого лесного дела, по которому уже арестованы экс-зампред правительства — министр природных ресурсов Василий Шихалев и крупный лесопромышленник Александр Пудовкин.

Официальных комментариев правоохранительные органы не дают.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 марта, в правительство Хабаровского края, во второй раз с начала марта 2019 года, пришли следователи СК РФ в сопровождении спецназа ФСБ. На восьмом, девятом и десятом этажах проводятся обыски. На десятом этаже располагается кабинет губернатора Сергея Фургала.