Хабаровск, 28 марта, 2019, 08:16 — ИА Регнум. В здании правительства Хабаровского края снова — спецназ ФСБ и следователи. Проводятся обыски, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным телеграм-канала «Недебри», силовики сейчас работают на восьмом, девятом и десятом этажах здания правительства Хабаровского края. Само здание оцеплено спецназом ФСБ, внутрь, а также на этажи, где работают силовики, никого не пускают. На десятом этаже располагается кабинет губернатора региона Сергея Фургала, который как раз сегодня отмечает полгода со дня вступления в должность.

Официального подтверждения данной информации от силовых структур пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в правительстве Хабаровского края также прошли обыски у высокопоставленных чиновников — зампредов и министров. Они были связаны с крупными махинациями в лесной отрасли края. После обысков были арестованы и заключены под стражу экс-министр природных ресурсов региона Василий Шихалев и крупный лесопромышленник Александр Пудовкин, гражданская супруга которого Наталья Пудовкина является зампредом правительства края по социальным вопросам.