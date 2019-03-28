Москва, 28 марта, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам завершились 27 марта ростом. Рубль подешевел к иностранном валюте на фоне общего укрепления доллара из-за возобновившегося бегства инвесторов от рисков. Цена на нефть тоже закрылась в минусе, но её влияние на курсы валют было минимальным. Рубль ослабился с большинством валют из группы emerging markets, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Укрепление иностранных валют наблюдалось с открытия Мосбиржи. Минфин своими РФ аукционами не смог оказать поддержку национальной валюте. Ведомство 27 марта в ходе двух аукционов по первичному размещению ОФЗ продал бумаг на общую сумму 57,328 млрд рублей при совокупном спросе на 85,357 млрд рублей.

Сегодня, 28 марта, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе, а рубль на спот-рынке в плюсе к доллару и евро. 27 марта спекулянты продавали рубль на снижении интереса к рисковым активам в связи с неопределенностью относительно темпов роста глобальной экономики. Сегодня ситуация стабилизировалась. Почти все основные валюты вышли в плюс по отношению к американской валюте.

С утра пара доллар/рубль торгуется на уровне 64,60 руб. Нужно смотреть смогут покупатели его удержать в течение трёх часов или нет. Если да, то будет формироваться разворотная формация, указывающая на продолжение роста пары доллар/рубль выше 65 руб. Если нет, то можно ждать возвращения цены к уровню 64,30 руб.

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