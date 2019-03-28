Хабаровск, 28 марта, 2019, 06:34 — ИА Регнум. Идея о «статусе дальневосточника», будучи реализованной грамотно, а не как обычно, «для галочки», может стать мощным инструментом по возвращению доверия жителей Дальнего Востока к государству, власти. Такого мнения придерживается региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов. Главная сложность, по мнению эксперта, в том, что люди больше не верят никаким идеям и обещаниям власти. Обмануть людей в очередной раз — будет означать окончательную потерю Дальнего Востока, заявил эксперт корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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«Первое, что хочу отметить, это то, что губернатор Амурской области Василий Орлов — молодец. Выступить с такой инициативой, особенно учитывая, в каких адских условиях ему приходится работать, а условия в Приамурье действительно очень тяжелые, говорит о том, что он прекрасно видит, что происходит и как чувствует себя народ. Уверен, что это видят и другие губернаторы, но выступил с такой инициативой только Орлов. Это заслуживает уважения, конечно. Если говорить о самой идее, то она не просто назрела — она, я в этом глубоко убежден, является последним шансом для власти удержать в границах Российской Федерации Дальний Восток. Если, конечно, эту прекрасную идею не закрючкотворят и не забюрократизируют», — сказал Ермилов.

По мнению эксперта, вся постсоветская история Дальнего Востока — это история выдавливания с этой территории высокообразованного русскоговорящего населения. И эту гибельную политику власть продолжает и сейчас, несмотря на возмущение жителей федерального округа.

«Можно вспомнить Российскую империю с её столыпинскими реформами, когда на плодородные земли Приамурья и Приморья ехали крестьяне при колоссальной поддержке государства. И, конечно, наилучший пример — опыт СССР. Всё уже придумано, не нужно что-то изобретать. На советские «севера», на Дальний Восток ехали за большими заработками и большими карьерами. Сегодня же дальневосточникам предлагают некие суррогаты, которые никого не способны удержать — «Дальневосточный гектар», собственно, и больше ничего. Но гектар — весьма и весьма сомнительная «преференция». Он никому не нужен. В советское время на Дальний Восток ехала техническая, инженерная, интеллектуальная элита, вокруг которой и формировалось здоровое общество. Это были выпускники морских, строительных, прочих технических вузов, военных училищ, они привозили сюда своих жён — выпускниц консерваторий, престижных столичных педагогических вузов, медицинских и прочих. Дальний Восток был населён молодыми, грамотными, амбициозными, высокообразованными людьми. Но с распадом СССР начался процесс выдавливания этих людей из региона. Что сегодня нам предлагают власти? Малограмотных выходцев из республик Центральной Азии. Но с такими гражданами Дальний Восток не удержать», — считает эксперт.

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Даниил Ермилов убежден: Дальний Восток может стать престижным для россиян и для оставшихся здесь ещё молодых и амбициозных людей исключительно по двум основаниям: хорошие заработки и возможность карьерного роста. Но ни того, ни другого сегодня программы так называемого развития не предлагают.

«Сделайте минимальные налоги, обеспечьте людей высокодоходными рабочими местами, создайте нормальные, рабочие жилищные программы — всё получится, как получалось у Советского Союза, как получается у других сегодняшних развитых стран. Не сделаете — потеряете огромную территорию, Россия её потеряет. Не будет никаких 50—100 лет. Через 5−10 лет дальневосточники сами будут требовать отсоединения от России, я не утрирую, я просто знаю настроения людей. Рядом — Китай. И дальневосточники прекрасно осведомлены о том, какая там свобода предпринимательства, как там живёт народ, какие программы там создают для развития целых территорий, видят, как решаются там вопросы транспортной доступности внутри страны, как развивается образование, здравоохранение. Они всё это видят. И видят, как живётся на Дальнем Востоке. Продолжать нужно? Очень надеюсь, что «статус дальневосточника» обретёт реальные, а не протокольные черты. Это необходимо не только дальневосточникам, это необходимо стране», — подчеркнул Даниил Ермилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, то, что Российская Федерация теряет Дальний Восток, прекрасно видят не только дальневосточники. Это видят все здравомыслящие люди страны. Например, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов прекрасно осведомлен о том, что отток населения из ДФО бешеный. А ещё бы ростовскому парламентарию этого не знать — ведь Ростовская область, наряду с Кубанью, Подмосковьем, Ленинградской и Калининградской областями — регионы, в которые бегут жители «усиленно развиваемого» ДФО. Ростовский парламентарий убежден, что спасти Дальний Восток могут только кардинальные меры, предпринимать которые необходимо срочно.

О бедственном положении ДФО и его жителей осведомлены и на Урале. Доцент Уральского Федерального университета Валерий Амиров считает стратегию правительства Дмитрия Медведева по развитию Дальнего Востока «неверной в принципе». Он опасается, что и идея «статуса дальневосточника» может оказаться ущербной в исполнении. Ученый полагает, что меры должны быть комплексными — в первую очередь они должны быть направлены на подготовку и удержание в ДФО молодых, грамотных, квалифицированных людей, создание высокотехнологичных производств, регулирование миграции, создание недорогих транспортных коридоров.

Напомним также, что в феврале, на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос журналиста из Магадана, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что любые преференции дальневосточникам он считает бессмысленными. Полпред убежден, что «все делается и так» и большего не требуется.

Дальний Восток при этом существенно отстает от других регионов РФ по качеству и продолжительности жизни, по переселению из ветхого и аварийного жилья — дальневосточники с горькой иронией называют ДФО «барачным федеральным округом», количеству нормальных дорог, транспортной доступности и многому другому. Зато Дальний Восток опережает все регионы РФ по смертности населения в трудоспособном возрасте.

За 2018 год ДФО за счет оттока населения и превышения смертности над рождаемостью потерял 30 тыс. человек. Это не считая тех, кто уже уехал, но, не имея жилья, остается прописанным в ДФО. В этом смысле цифру смело можно умножать на десять.

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