Вашингтон, 28 марта, 2019, 04:55 — ИА Регнум. Члены команды спецпрокурора США Роберта Мюллера, проводившего расследование по делу о так называемом «российском вмешательстве», в январе 2019 года допрашивали российскую гражданку Марию Бутину, арестованную американскими властями летом 2018 года, передает телеканал CNN.

Pavel Starikov Мария Бутина

По данным телеканала, подчиненные Мюллера проводили встречу с Бутиной в тюрьме в январе 2019 года. В течении часа следователи расспрашивали российскую гражданку о ее возможных контактах с экс-помощником избирательного штаба Дональда Трампа Джеффри Гордоном.

Отмечается, что сама Бутина не играла важной роли в проводимом командой Мюллера расследовании.