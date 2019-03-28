Владивосток, 28 марта, 2019, 04:49 — ИА Регнум. Во Владивостоке состоялся заключительный этап конкурса по замещению вакатного места главы администрации города. Депутаты думы в открытом голосование избрали на этот пост Олега Гуменюка, который был исполняющим обязанности мэра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vlc.ru Олег Гуменюк

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К финальному этапу конкурса на должность мэра новоиспеченной столицы Дальнего Востока подошли 3 кандидата: экс-депутат Александр Юртаев, и.о. главы города Олег Гуменюк и депутат думы Владивостока («Единая Россия») Кирилл Григорьев. Ещё на первоначальном этапе эксперты называли эти выборы безальтернативными.

На прошедшем сегодня, 28 марта, заседании Кирилл Григорьев снял свою кандидатуру с голосования в пользу Олега Гуменюка.

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Депутаты отдали в пользу и.о. мэра 23 голоса «за», 5 — «против». Кандидатуру Юртаева никто не поддержал: 27 — «против», 1 — воздержался.

Официально вступит в должности и принесёт присягу Олег Гуменюк 5 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально на конкурс по замещению должности главы Владивостока подали документы 51 кандидат. До второго этапа были допущены 39. После того, как каждый из кандидатов представил своё видение развития города перед конкурсной комиссией, претендентов на пост осталось три.

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Гуменюк стал вторым главой Владивостока, которого избрали не на всенародном открытом голосовании, а назначили депутаты. Предыдущий назначенный мэр довольно быстро ушёл в отставку, не просидев в кресле даже года. Виталия Веркеенко назначили главой Владивостока в декабре 2017 года, в отставку он ушёл в октябре 2018.

Интересно, что нынешний губернатор Приморья Олег Кожемяко в период своей избирательной кампании, в ноябре 2018 года, заявил, что мэров городов должно избирать население, и даже внёс законопроект поправок в избирательный кодекс края в Законодательное собрание. Депутаты довольно оперативно поддержали Кожемяко и приняли документ в первом чтении. Но дальше дело не пошло.