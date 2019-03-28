Мехико, 28 марта, 2019, 04:29 — ИА Регнум. В результате массовых беспорядков в тюрьме Топо-Чико в Мексике пострадали более десяти заключенных, сообщает газета El Universal.

Цитата из к/ф «Камера 211». Реж. Луис Монсон. 2009. Испания — Франция Тюремный бунт

Сообщается, что заключенные начали массовые беспорядки в ответ на решение администрации перевести несколько сотен осужденных в другие тюрьмы. Официальных данных о пострадавших нет, однако газета заявляет, что пострадали более десяти заключенных.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в тюрьме в мексиканском штате Веракрус произошли массовые беспорядки. В результате бунта заключенных погибли семь полицейских, десять заключенных получили ранения.