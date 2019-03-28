Вашингтон, 28 марта, 2019, 03:48 — ИА Регнум. США будут более решительно отвечать на «агрессивные действия» Китая, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в своих письменных показаниях американскому Конгрессу.

Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг — США Американо-китайская схватка

Помпео заявил, что Китай пытается показывать свою силу в Азиатско-Тихоокеанском регионе и по всему миру. Однако Соединенные Штаты под руководством президента Дональда Трампа якобы решительно отвечают на «агрессивные действия» Китая.

«В первую очередь мы должны быть уверены, что Китай и Россия не смогут получить стратегического преимущества», — заявил Помпео в своем выступлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на скорое заключение торгового соглашения с Китаем. Он заявил, что соглашение позволит добиться взаимовыгодных и справедливых условий торговли.