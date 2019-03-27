Париж, 28 марта, 2019, 01:13 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер распорядился запретить проведение субботней акции «желтых жилетов» на Елисейских Полях в Париже. Об этом глава французского МВД написал на своей странице в Twitter.

Obier Жёлтые жилеты

«Проведение протестной акции на Елисейских Полях в следующую субботу является провокацией к насилию. Я дал распоряжения начальнику полиции, чтобы он запретил это», — заявил он.

Отметим, что, согласно заявлениям Кастанера от 25 марта, предыдущая акция «желтых жилетов», проходившая 23 марта, прошла в целом хорошо, несмотря на 233 арестованных активиста. По его словам, распоряжения президента Франции Эммануэля Макрона помогли сохранить порядок на улицах.

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Также напомним, что протестные акции «желтых жилетов» во Франции проходят еженедельно каждую субботу с ноября 2018 года. На последней демонстрации 23 марта по всей Франции были арестованы 233 активиста, 172 из них были взяты под стражу, еще 107 получили штрафы.