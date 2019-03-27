Москва, 28 марта, 2019, 00:34 — ИА Регнум. Итоговый доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием по делу о так называемом «российском вмешательстве», никак не повлияет на внешнюю политику Соединенных Штатов, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на свой странице в Twitter.

Кукрыниксы. Чернильный прибор заокеанского клеветника. 1957

«Доклад Мюллера, в котором нет доказательств сговора Трампа с Москвой, не будет иметь последствий для внешней политики США. Сговора не было, но вражда к России останется неотъемлемой чертой правящего класса США. С Трампа обвинения сняты, но кампания против России продолжится», — заявил российский сенатор.

Ранее глава американского минюста Уильям Барр ознакомился с докладом спецпрокурора Мюллера и заявил, что никаких доказательств сговора между Россией и избирательным штабом Дональда Трампа обнаружено не было. Члены Демократической партии США в Конгрессе потребовали публикации итогового доклада, чему пока сопротивляются республиканцы. Однако публичная часть доклада всё же будет обнародована.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта российский сенатор Алексей Пушков заявил, что доклад Мюллера, не обнаружившего связей Трампа с Москвой, всё равно откроет возможности для противников Трампа и России создавать различные теории заговора.