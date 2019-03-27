Каракас, 27 марта, 2019, 23:11 — ИА Регнум. Глава неправительственной организации «Гражданский контроль, безопасность и оборона» Росьо Сан Мигель считает, что Николас Мадуро просил о появлении российских военных в Венесуэле, чтобы устрашить с их помощью своих противников в разгар глубокого кризиса, переживаемого режимом. Между тем присутствие русских, без сомнения, увеличивает напряжение в стране и заставляет включиться сигналы тревоги, пишет испанское издание ABC.

Игорь Двуреков Ан-26 ВКС России

В минувшую субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два самолета Военно-воздушных сил России — «Антонов» и «Ильюшин» — с 99 бойцами и 35 тоннами военного снаряжения на борту, напоминает СМИ. Это уже третий раз за четыре месяца, когда в Венесуэле садятся российские воздушные суда — после того, как в декабре прошлого года в Каракасе приземлились два сверхзвуковых самолета марки «Туполев».

"Не стоит рассматривать это в масштабах военного противостояния, хоть и нужно признать, что речь идет о тревожном сигнале», — утверждает Сан Мигель, избегая сравнений с войнами, которые велись в Сирии, Ливии и Судане.

«Для режима важнее всего продемонстрировать силу при поддержке русских», — подчеркивает ABC, приводя слова аналитика о том, что присутствие военнослужащих из РФ является элементом соглашений о техническом и военном сотрудничестве, заключенных еще с Уго Чавесом в ходе его первого срока в 2005—2013 годах, а затем с Мадуро.

Помимо прочих военных объектов, русские намереваются установить систему противовоздушной обороны — так называемый противоракетный щит — на базе El Sombrero в штате Гуарико, расположенном в центре Венесуэлы, сообщает испанское издание.

Между тем Росьо Сан Мигель предупреждает, что правительство Соединенных Штатов только что приняло пакет законопроектов, которые позволят оценить влияние российских отрядов на оборонную сферу Венесуэлы, а также проанализировать различные сценарии, «связанные с российской военной угрозой в регионе».

Ранее ABC писало, что с появлением Хуана Гуайдо на политической арене США стали принимать ощутимое участие в политической и экономической жизни Венесуэлы. То, что Штаты первыми признали оппозиционера исполняющим обязанности президента (позднее к ним присоединились еще 50 стран), не было совпадением. «Таким образом, две нации, ответственные за холодную войну, снова приближаются к ней, только на этот раз посредством Венесуэлы», — характеризует происходящее СМИ.