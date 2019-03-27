Москва, 27 марта, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Россельхознадзор принял решение о введении с 28 марта запрета на поставки в Россию турецких груш через территорию Белоруссии, сообщает пресс-служба ведомства.

Груши

Как уточняется, данная мера предпринята в целях недопущения ввоза в Россию под видом турецкой продукции товаров из стран, в отношении который действует продовольственное эмбарго.

В Россельхознадзоре отмечают, что ведомство уже неоднократно обращало внимание белорусских коллег на необходимость подтверждения страны происхождения продукции, растамаживаемой в Белоруссии и сертифицируемой для реэкспорта в Россию.

«Вместе с тем, белорусская сторона не приняла срочных мер по недопущению реэкспорта в Россию подкарантинной продукции, поступающей на территорию Беларуссии нелогичными транспортными путями через страны Евросоюза, и по прежнему указывает в реэкспортных фитосанитарных сертификатах недостоверные сведения о стране происхождения», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что с начала марта увеличились поставки из Белоруссии турецких груш, ранее поставлявшихся только через пункты пропуска через государственную границу России.

«Указанное вызывает у Россельхознадзора сомнение в легальности таких поставок и недоверие к сведениям, указанным в белорусских реэкспортных сертификатах», — сообщают в ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе Россельхознадзор принял аналогичные меры в отношении поставок в Россию турецких яблок через белорусскую территорию.