Лондон, 27 марта, 2019, 21:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что готова уйти в отставку раньше срока — если парламент поддержит её сделку с Евросоюзом, 27 марта передает агентство Reuters.

UK Parliament Тереза Мэй

«Я готова покинуть пост раньше, чем планировала, чтобы сделать то, что необходимо для нашей страны и нашей партии», — сказала Мэй на собрании Консервативной партии.

Мэй призвала однопартийцев «выполнить исторический долг» и поддержать соглашение по Brexit с Евросоюзом.

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