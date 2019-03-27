Брюссель, 27 марта, 2019, 20:52 — ИА Регнум. В государствах — членах Евросоюза к 2021 году будет запрещено продавать и использовать одноразовую пластиковую посуду и ватные палочки, сообщает пресс-релиз Европарламента, опубликованный 27 марта.

Hans

Закон о запрете пластиковых одноразовых изделий одобрили 560 депутатов, против голосовали 35 депутатов Европарламента.

В частности, новый закон запретит реализацию на рынке ЕС пластиковых тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.

Перед вступлением закона в силу его должен одобрить Совет стран Евросоюза, который соберется в ближайшие несколько недель.