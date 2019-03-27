Триполи, 27 марта, 2019, 20:52 — ИА Регнум. Мигранты, спасенные у ливийского побережья торговым кораблем, захватили его после намерения команды направить их обратно в Ливию, 27 марта передает агентство Associated Press.

На грузовом корабле Elhiblu-1 находятся 108 мигрантов из Африки, судно направляется к Мальте.

Правительство Италии называет действия мигрантов «пиратским захватом» и отказывается принять корабль в своих портах.

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