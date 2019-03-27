Копенгаген, 27 марта, 2019, 20:43 — ИА Регнум. Датское энергетическое агентство не подтвердило информацию о том, что Копенгаген отказал в строительстве «Северного потока — 2» в своей исключительной экономической зоне. Об этом сегодня, 27 марта, заявил глава пресс-службы датского энергетического агентства Туре Фалбе-Хансен.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявила о том, что Дания якобы в очередной раз отказала в прокладке «Северного потока — 2» через контролируемую ею часть Балтийского моря. На этот раз речь шла о датской исключительной экономической зоне.

Однако Туре Фалбе-Хансен заявил, что эта информация не соответствует действительности.

«Нет, Датское энергетическое агентство не может подтвердить, что мы сказали «нет» проекту Nord Stream — 2», — сказал он.

В совместном предприятии — операторе газопровода Nord Stream 2 AG пояснили, что обе российские заявки на прокладку газопровода «Северный поток — 2» до сих пор рассматриваются.

Отмечается, что первая заявка была подана в апреле 2017 года, и она предполагает прокладку газопровода по датским территориальным водам. Вторая заявка подавалась в августе 2018 года, и она предполагает прокладку через исключительную экономическую зону Дании к северо-западу от острова Борнхольм.

По второй заявке Дания запросила дополнительную экологическую экспертизу.