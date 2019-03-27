Всеволожск, Ленинградская область, 27 марта, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Рабочие автомобильного завода компании Ford Sollers в городе Всеволожск Ленинградской области рассчитывают на выплату им двухгодичного оклада при увольнении с предприятия, которое будет закрыто. В этом случае они готовы будут уйти без предъявления каких-либо претензий. Конкретные условия сокращения персонала завода начнут обсуждаться в начале апреля. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель ППО «Форд» Михаил Сергеев.

Https://vk.com/mprasu Завод Ford Sollers

Напомним, 27 марта компания Ford Sollers объявила о предстоящем закрытии трех своих заводов в России и полном уходе марки Ford с рынка новых легковых автомобилей в РФ. Производство таких машин будет полностью остановлено к концу июня 2019 года. В Ленобласти Ford выпускает модели Focus и Mondeo. В настоящее время завод работает в одну смену четыре дня в неделю.

Как рассказал Михаил Сергеев, сегодня сотрудникам предприятия во Всеволожске официально объявили о том, что решение владельцев о закрытии завода — окончательное и бесповоротное. На 2 апреля у профсоюза назначен первый раунд переговоров с работодателем.

«По итогам первой встречи нам будет понятно, насколько работодатель готов конструктивно решить вопрос о компенсациях и других условиях сокращения персонала», — сказал Сергеев.

Объем компенсационного пакета со стороны руководства предприятия пока не озвучен.

«Мы со своей стороны озвучили, что будем отстаивать своё требование о выплате двух годовых окладов каждому работнику. И заверили, что, если этот объем будет подписан со стороны «Форда», то мы со своей стороны гарантируем цивилизованный и плавный переход работников, без эксцессов и акций. В противном случае, если мы будем видеть, что сторона работодателя тянет время, пытается получить для себя преференции, урезав наши, мы будем предпринимать определенные действия», — отметил профсоюзный активист.

Он не стал раскрывать, о каких действиях может идти речь.

Также, по словам Сергеева, многое будет зависеть от итогов встречи работников завода Ford с представителями властей Ленинградской области, назначенной на 5 апреля во Всеволожске. Профсоюзы хотели бы видеть на ней губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

По итогам встреч с работодателями и властями активисты рассчитывают сделать выводы о своих дальнейших действиях.

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Напомним, на всеволожском заводе «Форд» трудятся 969 сотрудников, из которых около 500 — жители Ленинградской области. Власти региона уже заявили, что намерены добиваться того, чтобы все сотрудники предприятия получили причитающиеся выплаты, а также обещали помочь им в поисках новой работы.