Вашингтон, 27 марта, 2019, 19:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Российская Федерация «убралась» из Венесуэлы. Об этом Трамп заявил сегодня, 27 марта, общаясь с журналистами во время встречи с супругой Хуана Гуайдо — американской марионетки, которую Вашингтон назвал «президентом» Венесуэлы, передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орел

«Россия должна убраться», — сказал Трамп, говоря о возможном военном присутствии России в Венесуэле.

Отвечая на следующий вопрос о том, как этого добиться, президент США ответил:

«Посмотрим. Все способы допустимы», — подчеркнул Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Венесуэлу прибыла небольшая группа российских военных для участия в совместных мероприятиях в рамках военно-технического сотрудничества между Москвой и Каракасом. Ничего экстраординарного в этом визите нет, подобные визиты случались и раньше.

Однако западная пресса пытается представить дело так, как будто бы Россия отправила свои войска в Венесуэлу для поддержки президента Николаса Мадуро и чуть ли не оккупировала Боливарианскую республику. Хотя всего этого нет и в помине.

Однако США нервничают, так как всегда считали Латинскую Америку своим «задним двором» и очень болезненно воспринимали любое присутствие своих геополитических конкурентов в этой части мира. К примеру, усиление военного присутствия Советского Союза на Кубе привело к так называемому Карибскому кризису 1962 года, когда мир оказался на грани ядерной войны.