Москва, 27 марта, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Глава «Роснано» Анатолий Чубайс, бывший глава администрации президента России Александр Волошин, бывший вице-премьер, а ныне глава ФИДЕ Аркадий Дворкович, бывшая пресс-секретарь главы правительства РФ, а сейчас заместитель председателя ВЭБа Наталья Тимакова поручились за бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и создании организованного преступного сообщества. Об этом сегодня, 27 марта, заявил на заседании Басманного суда Москвы адвокат Абызова Руслан Кожура.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Сегодня суд должен решить вопрос об избрании Абызову меры пресечения.

В ходе заседания адвокат Кожура попросил приобщить к делу поручительства ряда лиц.

«Прошу суд приобщить к материалам дела письма и личные поручительства Александра Волошина, Аркадия Дворковича, Анатолия Чубайса, Анны Федермессер, Чулпан Хаматовой, Натальи Тимаковой», — сказал адвокат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следствие подозревает Абызова в создании ОПГ, хищении 4 млрд рублей у коммерческих структур и выводе их за рубеж. Своей вины Абызов не признает.