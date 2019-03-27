Чубайс, Тимакова, Волошин и Дворкович поручились за Абызова
Москва, 27 марта, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Глава «Роснано» Анатолий Чубайс, бывший глава администрации президента России Александр Волошин, бывший вице-премьер, а ныне глава ФИДЕ Аркадий Дворкович, бывшая пресс-секретарь главы правительства РФ, а сейчас заместитель председателя ВЭБа Наталья Тимакова поручились за бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и создании организованного преступного сообщества. Об этом сегодня, 27 марта, заявил на заседании Басманного суда Москвы адвокат Абызова Руслан Кожура.
Сегодня суд должен решить вопрос об избрании Абызову меры пресечения.
В ходе заседания адвокат Кожура попросил приобщить к делу поручительства ряда лиц.
«Прошу суд приобщить к материалам дела письма и личные поручительства Александра Волошина, Аркадия Дворковича, Анатолия Чубайса, Анны Федермессер, Чулпан Хаматовой, Натальи Тимаковой», — сказал адвокат.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, следствие подозревает Абызова в создании ОПГ, хищении 4 млрд рублей у коммерческих структур и выводе их за рубеж. Своей вины Абызов не признает.