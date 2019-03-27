Симферополь, 27 марта, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и экологии РФ передало в Крым приказ об исключении крымской сосны из списка краснокнижных растений на территории республики. Об этом на своей странице в Facebook 27 марта сообщил крымский общественник Александр Талипов.

Копия приказа Минприроды

«Сколько же мы боролись за наши хвойные деревья. И вот, наконец, крымское строительное лобби добилось своего — подписан приказ и передан в Крым об исключении сосны крымской из списка краснокнижных растений на территории республики Крым. Печально, сейчас начнутся массовые вырубки леса», — отметил Талипов, напомнив, что в 2015 году вице-премьер РК Николай Янаки уже инициировал этот вопрос.

По словам специалистов, ранее крымскую сосну или сосну Палласа нельзя было без разрешения Минприроды РФ ликвидировать, запрещалось проводить санитарные рубки, даже в случае усыхания деревьев.

Отметим, что приказ был подписан главой ведомства Дмитрием Кобылкиным еще в декабре 2018 года.

«Внести в Перечень (список) объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (по состоянию на 1 июня 2005 г.)… следующее изменение: Сосна Палласа — Pinus pallasiana D. Don. (за исключением популяции Республики Крым) 1.», — сказано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты крымского парламента поддержали проект зелёного пояса вокруг Симферополя, площадью почти три тысячи га.

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