Ростов-на-Дону, 27 марта, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Дальнему Востоку могут помочь только кардинальные меры. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

Степанов Слава Якутск

По его словам, на Дальнем Востоке отток населения действительно сумасшедший. Это связано с тем, что условия жизни не очень приемлемы.

«Люди должны получать хорошие деньги. Это единственный путь. Вот, например, был введён дальневосточный гектар. Но кто поедет за ним на Дальний Восток, когда нет инфраструктуры и достойной оплаты труда?

Если заработную плату в регионе повысят или сделают надбавки как северным территориям, то тогда, может быть, статус «дальневосточника» поможет исправить сложившуюся ситуацию. Ну, а если просто значок повесят «Я — дальневосточник», то все будут просто продолжать бежать с этим значком и дальше.

Подводя итог, скажу, что ситуацию на Дальнем Востоке помогут исправить, во-первых, высокая зарплата, а, во-вторых, создание инфраструктуры. Я считаю, что никого никакими призывами и лозунгами на Дальний Восток не загнать», — сказал народный избранник.

При этом Косинов отметил, что отток населения неминуем и в других российских регионах. В частности, число жителей Ростовской области постепенно сокращается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициативу о законодательно закрепленном «статусе дальневосточника» ранее озвучил губернатор Амурской области Василий Орлов. Её планируют обсудить на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года. Суть в том, что дальневосточникам предлагается назначать некие преференции.

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