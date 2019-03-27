Волгоград, 27 марта, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Система предоставления льгот жителям Дальнего Востока в соответствии с набранными ими баллами не станет эффективным средством решения демографической проблемы региона. Об этом 27 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM волгоградский политолог, координатор клуба экспертов Волгограда Андрей Серенко.

LxAndrew Благовещенск

По мнению эксперта, для жителей из регионов мотивацией к переезду на Дальний Восток может послужить только обеспечение их бесплатным жильем и высокооплачиваемыми рабочими местами. При этом политолог уточнил: люди должны быть полностью уверены в благих намерениях государства и точно знать, что льготы будут предоставлены на безвозмездной основе.

«Что нужно, чтобы человек переехал на Дальний Восток? Получение совершенно льготного жилья, практически дарового. И, конечно, создание рабочих мест. Два фактора — жилье и рабочие места, больше ничего не требуется. При этом необходимы жесткие гарантии, что человека впоследствии не заставят заплатить за что-либо из перечисленного», — считает Андрей Серенко.

Координатор клуба экспертов подверг критике идею начисления баллов дальневосточникам. По его мнению, систему предоставления преференций не нужно усложнять какими-либо рейтингами, она должна быть максимально прозрачной и доступной.

«Начисление баллов — это очередная система дуриловки простого народа. Когда наше государство начинает играть в азартные игры, то в 99% случаев хочет обмануть людей — это закон. Все эти государственные рейтинги, программы, баллы, как только начинается вот эта хитрость, считайте, дело тухлое. Всё должно быть очень по-честному, просто и прозрачно», — заключил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в сентябре 2019 года во Владивостоке будет обсуждаться инициатива о законодательном закреплении «статуса дальневосточника», озвученная губернатором Амурской области Василием Орловым. Согласно данной концепции, жители Дальнего Востока смогут получить определенные льготы, которые будут предоставляться в зависимости от заработанных баллов. Баллы предлагают начислять за количество прожитых в ДФО лет, за вклад в развитие региона, за количество рождённых детей и прочее.

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