Москва, 27 марта, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Компания Ford Sollers закроет заводы по выпуску легковых автомобилей во Всеволожске (Ленинградская область) и Набережных Челнах (Татария), а также завод по выпуску двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (Елабуга, Татария). Марка Ford покидает рынок легковых автомобилей России и остается только в сегменте легкого коммерческого транспорта. Об этом говорится в официальном заявлении Ford Sollers, поступившем в ИА REGNUM 27 марта.

Замок

«Новая структура бизнеса позволит компании укрепить позиции и увеличить продажи Ford Transit, производство которого продолжится на заводе в ОЭЗ «Алабуга» <…> За последние три года продажи Ford Transit выросли более чем на 200%, что позволило модели выйти в лидеры сегмента среди иностранных брендов», — говорится в заявлении.

Завершение производства легковых автомобилей произойдет к концу июня 2019 года. «Данные меры приведут к значительному сокращению штата сотрудников, которое будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций», — отмечают в компании.

Целью реструктуризации названа «необходимость возврата к прибыльности компании в краткосрочной перспективе и повышение эффективности инвестиций в условиях сложной ситуации на рынке».

При этом в новой структуре Ford Sollers акционеры предприятия — Ford Motor Company и ПАО «СОЛЛЕРС» — остаются партнерами, но ПАО «СОЛЛЕРС» будет контролировать предприятие, владея 51% в уставном капитале совместного предприятия.

Упреждая беспокойство автовладельцев легковых автомобилей, Ford Sollers подтверждает, что все обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию легковых автомобилей марки Ford будут выполнены в полном объеме.

При этом Ford Sollers продолжает переговоры по дальнейшей реструктуризации бизнеса.

Напомним, во Всеволожске Ford выпускал модели Focus и Mondeo, в Набережных Челнах — EcoSport и Fiesta, в Елабуге — Kuga и Explorer.

Власти Ленобласти уже заявили о готовности помочь в трудоустройсте около 1 тыс. высвобождаемых работников завода.