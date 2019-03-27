Санкт-Петербург, 27 марта, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Компания Ford официально уведомила администрацию Ленинградской области о своем решении остановить деятельность завода во Всеволожске, который функционировал с 2002 года. Власти региона намерены проследить за тем, чтобы все сотрудники закрываемого предприятия получили причитающиеся выплаты, и помочь им в поисках новой работы.

Виталий Барсов Ford Focus 3 на фоне сборочного завода и склада готовой продукции во Всеволожске

Процесс высвобождение сотрудников закрываемого предприятия начнется в июне 2019 года. Сегодня на всеволожском «Форде» трудятся 969 сотрудников, из которых около 500 — жители Ленинградской области.

Как сообщили 27 марта в пресс-службе правительства Ленинградской области, закрытие завода объясняется экономическими сложностями предприятия, в том числе снижением продаж автомобилей в течение последних лет. На заводе во Всеволожске выпускались легковые модели Focus и Mondeo разных поколений. В последнее время завод работал в одну смену 4 дня в неделю.

Как отмечают власти Ленобласти, объем налоговых отчислений завода Ford Sollers не превышал 150 млн рублей в год, что составляет всего 0,1% доходов бюджета области. Поэтому бюджету региона закрытие завода никак не угрожает.

В администрации Ленинградской области отметили, что будут следить за исполнением трудового законодательства при высвобождении работников, а служба занятости Ленобласти готова предложить варианты трудоустройства каждому высвобождаемому работнику.

«Служба занятости обеспечит работу выездных консультационных пунктов для сотрудников предприятия по действующему законодательству о труде и занятости. Также будут организованы консультации по профориентации, переобучению и опережающему обучению. Запланированы ярмарки вакансий при участии предприятий автопромышленного комплекса области. Высвобождаемые сотрудники смогут получить государственные услуги: по содействию самозанятости, социальной адаптации, временному трудоустройству, психологической поддержке и другие», — сообщили в областном правительстве.

Там добавили, что в банке вакансий только Всеволожской биржи труда — более 3,5 тысяч рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, профсоюзы завода во Всеволожске заявили о начале компании за сохранение производства автомобилей и рассчитывают в этом на помощь властей региона. Однако эксперты сомневаются в том, что это может иметь успех.