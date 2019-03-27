Минск, 27 марта, 2019, 14:56 — ИА Регнум. В Минском городском суде 27 марта проходит судебное заседание по рассмотрению законности отказа главного управления юстиции Мингорисполкома в государственной регистрации общественной организации «Бессмертный полк». С прошлого года представители белорусской общественности добиваются госрегистрации, так как деятельность НГО без таковой в Белоруссии запрещена и уголовно наказуема.

ИА REGNUM Мингорсуд

Сторону заявителей представляют Валерий Драко, Леонид Школьников, Василий Зеликов и Генрих Симановский. Ответчик — главное управление юстиции Мингорисполкома в лице его главного специалиста Оксаны Драчан. Председательствует на процессе судья Елена Муренцова.

ИА REGNUM На фото слева направо: Василий Зеликов, Генрих Симановский, Леонид Школьников и Валерий Драко

Жалоба на отказ в государственной регистрации ОО «Бессмертный полк» подана после того, как ГУЮ Мингорисполкома дважды отказался регистрировать общественную организацию. Представитель оргкомитета минского «Бессмертного полка» Леонид Школьников отметил, что заявители дважды получили отказ от регистрирующего органа, предлагали мировое соглашение, обращались в Администрацию президента на имя Александра Лукашенко и исчерпали иные возможности разрешения конфликта, поэтому обратились в суд.

Драчан сообщила суду, что жалоба учредителей общественной организации не обоснована, а отказ в государственной регистрации основан на несоблюдении требований законодательства. В частности, не было указано название регистрируемой организации, её адрес, само заявление в ГУЮ было подано не по форме, членами организации указаны учредители — по закону членство начинается с момента госрегистрации, нечётко прописаны компетенции высшего органа общественной организации.

ИА REGNUM Главный специалист ГУЮ Мингорисполкома Оксана Драчан

Представители «Бессмертного полка» представили контраргументы: название организации и её членов было указано в поданных на госрегистрацию документах (процитированы документы), указан в поданных документах адрес — ответ из ГУЮ об отказе в госрегистрации пришёл на тот адрес, который указали учредители. На учредительном собрании было озвучено предложение считать членами организации её учредителей и за это проголосовали, однако это не нарушение действующего законодательства. Высший орган был сформирован, была создана рабочая группа представителей оргкомитета для контактов с городскими властями, внесения изменений и дополнений в пакет регистрационных документов.

«Эта волокита может продолжаться до бесконечности, — констатировал Драко в ходе своего выступления на суде. — Дело не в недостатках документов, а в стремлении ГУЮ Мингорисполкома противодействовать».

В свою очередь Зеликов напомнил, что решением глав государств стран СНГ было принято решение о подготовке к празднованию Победы в Великой Отечественной войне с рекомендацией оказывать содействие международной акции «Бессмертный полк». И под этим документом «стоит подпись именно Александра Лукашенко», напомнил учредитель минской организации.

«Созданием искусственных препятствий создаётся угроза срыва международной акции «Бессмертный полк» в городе-герое Минске», — констатировал Зеликов.

Судья и заявители задали прямые вопросы представительнице ГУЮ Мингорисполкома: все ли претензии к добивающимся государственной регистрации изложены на этот раз? Драчан уходила от прямого ответа и заявляла, что подаваемые документы будут рассматриваться в соответствии с действующим законодательством.

«Госорган не обязан давать исчерпывающий ответ, указанных недостатков достаточно для отказа в госрегистрации», — заявила Драчан.

ИА REGNUM Судья Мингорсуда Елена Муренцова

По её мнению, выявленные недостатки учредителями «Бессмертного полка» не устранены. Драчан уверена, что эти недостатки настолько серьёзны, что не могут быть устранены в рабочем порядке и отказ в госрегистрации — единственно правильное решение.

«Обращаю ваше внимание, что «Бессмертный полк» — не организация по выращиванию гладиолусов», — сказал Драко, обращаясь к судье.

Из оглашенных судьёй документов следовало, что учредители общественной организации «Бессмертный полк» учредили организацию именно с таким названием. Однако главный специалист ГУЮ Мингорисполкома настаивала: такое решение должно быть прописано учредителями отдельно.

«Мы подадим в третий раз — они снова откажут, вынут из загашника какие-то замечания. И что, так — до бесконечности?», — возмутился Школьников.

По его мнению, «все замечания не просто устранимы, а легко устранимы». Он напомнил о Конституции Белоруссии, согласно которой должностные лица и госорганы должны содействовать реализации гражданами своих прав и свобод, чего в случае регистрации «Бессмертного полка» не наблюдается. На этом основании он заявил ходатайство вынести частное определение в отношении ГУЮ Мингорисполкома.

Оглашение решения Мингоррсуда по государственной регистрации общественной организации «Бессмертный полк» будет оглашено сегодня, 27 марта, после перерыва в судебном заседании. Представители белорусского гражданского общества заявили, что даже при решении суда не в их пользу будут добиваться госрегистрации и участвовать в организации шествия «Бессмертного полка» в Минске на День Победы 9 мая.