Екатеринбург, 27 марта, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Дальний Восток — реально большой регион с огромными неосвоенными территориями, и когда говорят о дальневосточном гектаре, то именно эти необъятные территории и всплывают в общественном сознании, а потому перспективы ехать и осваивать эти дальние территории посредством возделывания гектара, скорее могут напугать, нежели привлечь. Это больше походит на добровольную ссылку, а потому малопривлекательно, заявил корреспонденту ИА REGNUM уральский политик Евгений Артюх.

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«Думаю, что акцент в развитии этой территории нужно делать на города. Нужно создать привлекательные условия для жизни и работы в дальневосточных городах. Нужна современная инфраструктура, бесплатный «вай-фай», покрывающий эти города, налоговые льготы вплоть для полного освобождения от налогов на определённый срок. Налоги и условия для ведения бизнеса должны быть такими, чтобы не только российским компаниям, но и зарубежным инвесторам захотелось открывать бизнес на Дальнем Востоке. Субсидии жителям региона, прямое выделение денег только за то, что они живут и работают в регионе. В тех же США жители Аляски получают такие субсидии от государства в виде денежных выплат», — говорит политик.

По его мнению, для Дальнего Востока можно было бы установить льготные сроки выхода на пенсию при условии, если человек проработает определенное количество лет в регионе, выйдет на пенсию и останется здесь жить на пенсии.

«То есть варианты могут быть разные, и все они должны быть направлены на создание максимально комфортных условий для бизнеса и жизни. По сути, для того чтобы сохранить и развить этот регион, для него нужно создать особый правовой режим. Аналогия китайского Гонконга со своими законами, валютой, паспортами, но всё же китайского. Задача архитрудная, практически невыполнимая», — считает Артюх.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чиновники предлагают очередные способы привлечения граждан на Дальний Восток и удержание там населения. Среди них прорабатывается вопрос о введении статуса дальневосточник». В планах — начислять баллы за годы, прожитые здесь, количество детей и т. д. Набранные баллы позволят гражданам претендовать на преференции. Обсудить этот вопрос чиновники собираются в сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.