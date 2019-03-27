Белград, 27 марта, 2019, 13:19 — ИА Регнум. По приглашению экс-министра иностранных дел Югославии Живодина Йовановича и по поручению Совета Государственной думы РФ Константин Затулин с 22 по 24 марта с. г. находился в Сербии, где принял участие и выступил в Белграде на Международном форуме «1999−2019. Агрессия НАТО 20 лет спустя. Да не будет забыта!».

Darko Dozet Бомбардировка Белграда авиацией НАТО. 1999

Десять лет назад Константин Затулин был единственным депутатом Государственной думы РФ, который принимал участие в этой традиционной встрече противников войны НАТО с Югославией.

На этот раз в Форуме, проходившем в Доме Сербской армии, участвовали политики, общественные деятели, ученые, писатели, журналисты из 50 стран мира, в числе которых вместе с Константином Затулиным были депутаты Государственной думы Пётр Толстой и Евгений Примаков, председатель Совета международной славянской Академии Сергей Бабурин, директор Центра по изучению балканского кризиса РАН, доктор исторических наук Елена Гуськова, бывший начальник ГРУ Генштаба, генерал-полковник Ладыгин и другие гости из России.

В своем выступлении на форуме Константин Затулин отметил:

«Россия, в начале недели отмечавшая пятилетие возвращения Крыма в родную гавань, в эти дни вместе с Сербией и всем миром вспоминает об агрессии НАТО против суверенной европейской страны. Трагическое несовпадение во времени: пять или десять лет назад мы в России никогда бы не позволили расправиться с Югославией, как не позволили расправиться с Крымом.

Мы видим, что сегодня в Сербии накаляются страсти, власть и оппозиция периодически сталкиваются на улицах и площадях Белграда. Мы не вправе вмешиваться, у нас нет двойных стандартов как у англосаксов, Англии с Америкой. Но мы просим власть и оппозицию в Сербии действовать и вести себя так, чтобы Сербия становилась сильнее. У сербов и Сербии, как у русских и России, нет больше права на слабость».

В ходе пребывания в Республике Сербия Константин Затулин провел встречи с министром инноваций и технологического развития Ненадом Поповичем, представителями патриотического крыла сербской политики — предпринимателями Драганом Тодоровичем и Миле Драгичем, председателем Скупщины Клуба генералов и адмиралов Сербии, генералом-полковником Миламиром Миладиновичем и другими.

25 марта в Москве Константин Затулин принял участие в очередном заседании правительственной комиссии РФ по делам соотечественников за рубежом под председательством министра иностранных дел Сергея Лаврова.