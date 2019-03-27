Москва, 27 марта, 2019, 12:19 — ИА Регнум. На сегодняшний день (27 марта) курс рубля к доллару США будет определять общее укрепление доллара на финансовых рынках по отношению к другим мировым валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Также негативные данные в производственном секторе разных стран расцениваются инвесторами, как общий спад мировой экономики и на этом фоне прогнозируется снижение цен на энергоносители, что также влияет на ослабление рубля по отношению к доллару США и евро.

«27 марта на открытии торгов на Московской бирже рубль подешевел по отношению к доллару на 20 копеек. курс составил 64.63 руб.

Если динамика сохранится, то в перспективе дня можно увидеть цену 65 руб. за доллар. Евро будет следовать данной тенденции и курс может достигнуть 73.75 руб. за евро», — считает эксперт.

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