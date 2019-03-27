Москва, 27 марта, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Поэтапный переход на проектное финансирование в строительной отрасли к июлю 2019 года предполагает привлечение в сферу банковской отрасли в качестве посредника, в связи с этим возникает риск, что высокие кредитные ставки банков могут существенно повлиять на стоимость квадратного метра. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 марта заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев на заседании в Совете Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

«На сегодняшний день механизм эскроу-счетов был задуман для того, чтобы чем больше продаж происходит в процессе реализации проекта, чем больше эскроу-счетов открывается под каждый конкретный проект, тем меньше становится ставка, которую уплачивает непосредственно застройщик. Да, он берёт под 12%, но она начинает падать, чем более активно идут продажи», — заявил Якушев.

«Эта процентная ставка (по оценкам банков) должна быть по итогам в среднем 5−6%», — подчеркнул он.

Однако даже если процентная ставка 5%, застройщик попытается её включить в стоимость квадратного метра, указал Якушев.

«Дальше включаются другие механизмы — поддержка инфраструктуры и так далее. На месте в субъектах РФ — но мы и не складываем эту обязанность и с себя (федерального центра) — нужно администрировать, чтобы с помощью господдержки не получилось так, чтобы стоимость квадратного метра росла», — подчеркнул министр.