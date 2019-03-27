Москва, 27 марта, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Жители России стали чаще ходить в театр. В 2008 году периодически ходили в театры 28% граждан, в 2019 году — 48%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кларенс Ундервуд. В театре

Чаще всего посещают театры люди в возрасте 45−59 лет (53%), люди с высшим образованием (67%), жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также городов-миллионников (по 71%).

Вместе с тем 34% жителей России практически не посещают театры. А 18% респондентов вообще ни разу не были в театре.

Опрос проведен 21 марта 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2019 год объявлен в России Годом театра. С этой инициативной выступил председатель Союза театральных деятелей РФ, актер и режиссер Александр Калягин.

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