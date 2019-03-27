Не провокация, а обращение к властям: о «смешных» зарплатах медиков
Москва, 27 марта, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Передача Салаватского городского родильного дома в концессию изначально была ошибочным решением руководства Башкирии. Это было сделано в угоду интересам некоторых членов правительства республики еще при Рустаме Хамитове, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.
Действия нынешнего врио главы республики в этом вопросе можно оценить положительно. Элиты в Башкирии, будь то финансовые, будь то политические, не готовы к тому, чтобы быть социально ответственными. Следовательно, такие вещи, как концессия роддома, делать нельзя.
«В истории с зарплатами и недостоверной информацией со стороны директора городского родительного дома нет ничего необычного. Майские указы и стандарты, заданные президентом страны, диктуют необходимость достойно оплачивать труд работников социальной сферы, однако этого не происходит», — пояснил эксперт.
По его мнению, руководители медучреждений бояться региональных властей и нередко дают недостоверную информацию. Объяснять это провокацией — цинично. У людей крайне тяжелая работа и низкая заработная плата. Можно, конечно, сказать, что роддом (как и школа) — это призвание, но болтологией проблему не решишь.
«Тот факт, что члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратили внимание на эту ситуацию, дает сотрудникам роддома хоть какие-то шансы на достойную оплату труда», — считает Михайличенко.
Как сообщало ИА REGNUM, коллектив роддома в башкирском Салавате устроил овацию директору учреждения, услышав о величине своих зарплат. Фрагмент встречи медиков с членом Совета по правам человека Наталией Евдокимовой доступен для просмотра на YouTube.
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