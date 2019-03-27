Москва, 27 марта, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Передача Салаватского городского родильного дома в концессию изначально была ошибочным решением руководства Башкирии. Это было сделано в угоду интересам некоторых членов правительства республики еще при Рустаме Хамитове, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.

Шапаев Федор Васильевич. Сельский врач. 1964

Действия нынешнего врио главы республики в этом вопросе можно оценить положительно. Элиты в Башкирии, будь то финансовые, будь то политические, не готовы к тому, чтобы быть социально ответственными. Следовательно, такие вещи, как концессия роддома, делать нельзя.

«В истории с зарплатами и недостоверной информацией со стороны директора городского родительного дома нет ничего необычного. Майские указы и стандарты, заданные президентом страны, диктуют необходимость достойно оплачивать труд работников социальной сферы, однако этого не происходит», — пояснил эксперт.

По его мнению, руководители медучреждений бояться региональных властей и нередко дают недостоверную информацию. Объяснять это провокацией — цинично. У людей крайне тяжелая работа и низкая заработная плата. Можно, конечно, сказать, что роддом (как и школа) — это призвание, но болтологией проблему не решишь.

«Тот факт, что члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратили внимание на эту ситуацию, дает сотрудникам роддома хоть какие-то шансы на достойную оплату труда», — считает Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, коллектив роддома в башкирском Салавате устроил овацию директору учреждения, услышав о величине своих зарплат. Фрагмент встречи медиков с членом Совета по правам человека Наталией Евдокимовой доступен для просмотра на YouTube.

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