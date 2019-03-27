Соледар, ДНР, 27 марта, 2019, 10:04 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ 12 раз нарушили перемирие, сообщили 27 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Артиллерия ВСУ

По территории ДНР украинские силовики выпустили 116 единиц боеприпасов.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Доломитное, посёлок шахты им. Гагарина), Васильевка, Крутая Балка, Александровка, Еленовка, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

На горловском направлении боевики ВСУ выпустили десять мин калибра 120 мм, применили снайперское и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские силовики выпустили 26 мин калибра 120 мм, использовали гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также снайперское и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении со стороны ВСУ зафиксировано применение гранатомётов различных видов, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.

В ходе обстрелов от рук украинского снайпера погиб один защитник ДНР, жертв среди мирных жителей нет. В населённом пункте Горловка повреждено остекление двух домов.

Напомним, сутками ранее ВСУ 19 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 142 единицы боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МВД Украины заявил, что с начала гражданской войны в Донбассе национальная гвардия Украины потеряла 219 человек.

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