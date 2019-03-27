Лондон, 27 марта, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Премьер-министр пережила очередное поражение в парламенте (всего 329 голосов против 302), когда тридцать консерваторов проголосовали против правительства и в пользу поправки, позволяющей палате общин заняться поиском плана «Б» для Брексита. Теперь Вестминстер рассмотрит ряд вариантов, от отсутствия соглашения до пребывания в таможенном союзе, чтобы найти пользующийся поддержкой большинства.

Haykakan.top Парламент Великобритании. Вестминстерский дворц. Лондон

Голосование состоялось через несколько часов после того, как сама Мэй призналась: ее соглашение не пользуется достаточной поддержкой, чтобы быть принятым по итогам третьего рассмотрения. При этом премьер-министр заблаговременно высказалась против парламентской инициативы по поиску плана «Б», предупредив, что это может создать «опасный прецедент» и привести к «запутанным и противоречивым результатам».

Политик также отметила, что в любом случае не будет чувствовать себя связанной результатами пробных голосований. Между тем три второстепенных члена ее кабинета — Ричард Харрингтон, Алистер Бёрт и Стивен Брин — подали в отставку, чтобы иметь возможность проголосовать в поддержку спорной поправки.

За несколько часов до этого Мэй просила парламент не приговаривать британцев к «медленному Брекситу». Между делом премьер-министр заверила, что ее правительство представит на этой неделе часть законодательного акта, переносящего выход из Евросоюза с 29 марта на 11 часов вечера 12 апреля (в соответствии со сроком, установленным ЕС на тот случай, если соглашение не удастся принять вовремя).

«Медленный Брексит, который продлевает 50-ю статью за рамки 22 мая, вынудит британцев принять участие в европейских выборах и уступить контроль над нашими границами, нашими законами, нашими деньгами и нашей торговлей, — предупредила глава правительства. — Это не тот Брексит, который мог бы объединить британцев».

Мэй пыталась утихомирить растущее в парламенте нетерпение, снова откладывая окончательное решение, однако уже в более конструктивном духе, чем за несколько недель до того, в ходе личной встречи с Джереми Корбином. Лидер оппозиции признал, что тогда имел место «откровенный и всеобъемлющий обмен мнениями», но при этом отметил: провальная стратегия Брексита Мэй превратилась в «национальное унижение».

И все же премьер-министр не готова выпустить из рук штурвал, подчеркивает El Mundo: она рассчитывает оставаться на Downing Street вопреки всем бурям Брексита. Это Мэй дала понять и делегации евроскептиков во главе с бывшим министром иностранных дел Борисом Джонсоном, встреча с которой состоялась в воскресенье, 24 марта, в Чекерсе. Евроскептики предлагали поддержать в парламенте соглашение с ЕС в обмен на уход Мэй с поста премьер-министра в ближайшие недели.