Москва, 27 марта, 2019, 09:41 — ИА Регнум. Рубль коррективно снизился по итогам торгов 26 марта. Попытки пары доллар/рубль протестировать отметку 64 руб. привели к фиксации прибыли, и в итоге котировки достигли области 64,40 руб. Евро, который снижается на Форексе, вел себя скромнее, укрепившись менее чем на 0,1%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

ИА REGNUM Рубль

«Российская валюта уже не выглядит такой окрыленной, как раньше, что вполне объяснимо. Налоговый период остался позади, а через какое-то время начнет ослабевать влияние сезонного фактора — положительного платежного баланса. При этом в более широком контексте в поддержку рубля продолжают выступать более мягкая риторика ФРС США, снижение угрозы жестких санкций и высокие цены на нефть», — пояснил эксперт.

Что касается нефтяного фактора, то нефть марки Brent укрепилась накануне и сохраняет восходящий уклон, несмотря на то, что отчет API отразил неожиданный рост запасов сырой нефти почти на 2 млн баррелей.

«Однако потенциал дальнейшего роста черного золота в ближайшей перспективе ограничен, поскольку уклонение от рисков по-прежнему преобладает, а доллар пользуется спросом. Это также играет против рубля, который с учетом данных факторов вряд ли сможет протолкнуть доллар под отметку 64 руб.», — считает Николаев.

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