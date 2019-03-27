Москва, 27 марта, 2019, 09:33 — ИА Регнум. В Москве увеличены интервалы на Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщает 27 марта страница в Twitter столичного метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«На Люблинско-Дмитровской линии увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии в сторону центра», — говорится в сообщении.

Причины ЧП не называются. Ниже пользователи оставили комментарии, описав ситуацию на месте:

«Увеличены»?! Не вводите людей в заблуждение! Поезда в Зябликово просто стоят, всех высадили, не пускают», — пишет @irbis0584.

«Стоим на «Братиславской» уже 15 минут», — передаёт @mesheryakovv.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта пассажир Московского метрополитена остался в живых после падения на рельсы перед прибывающим поездом.