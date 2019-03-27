Москва, 27 марта, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Министерство коммуникации и связи РФ подготовило и вынесло на обсуждение законопроект, который вводит понятие «цифрового профиля» граждан и юридических лиц и описывает его применение. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

Согласно проекту закона, основной задачей которого является «установление правил и основных подходов к регулированию вопросов дистанционной идентификации и аутентификации лиц», цифровой профиль определяется как «совокупность сведений о гражданах и юридических лицах, содержащихся в информационных системах госорганов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в единой системе идентификации и аутентификации».

Читайте также: У граждан России в 2019 году появятся «цифровые профили» — СМИ

Под инфраструктурой цифрового профиля в документе понимается «совокупность информационных систем в единой системе идентификации и аутентификации, обеспечивающих доступ к цифровому профилю». С её помощью обеспечивается идентификация и аутентификация физических и юридических лиц, а также доступ к цифровому профилю и предоставление сведений, входящих в цифровой профиль, в электронной форме физическим и юрлицам.

Подтверждать верность идентификации и аутентификации лица могут только кредитные организации, операторы связи, операторы госинформсистем; иные организации, соответствующие установленным правительством РФ требованиям.

По плану Минкомсвязи, документ должен вступить в силу в июле 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, концепция платформы «Цифровой профиль», предусматривающая упразднение бумажной волокиты, была направлена в Минкомсвязи РФ из аппарата правительства в декабре 2018 года.

Читайте также: Емельянов: цифровые профили граждан можно будет купить на базаре

Согласно инициативе, граждане России теперь смогут управлять своими персональными данными через интернет. При этом, как считает первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, это создаст дополнительные риски для использования этой информации третьими лицами. По его мнению, в настоящее время в России не существует надёжной инфраструктуры, которая гарантировала бы защиту таких данных.