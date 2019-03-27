Москва, 27 марта, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Госдума 2 апреля может рассмотреть предложенный депутатами фракции ЛДПР проект постановления, где заявляется о непризнании итогов выборов на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 27 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Депутаты Государственной думы решительно осуждают деструктивные действия украинских властей в ходе проведения выборов президента Украины, заявляют, что в таких условиях данные выборы не могут быть признаны действительными, состоявшимися и легитимными, и выражают надежду на скорейшее прекращение деятельности незаконного режима на Украине», — говорится в документе.

Проектом документа «соблюдение законности при проведении выборов президента Украины ставится под сомнение в связи с наличием большого количества серьезных нарушений, ошибок, допущенных избирательными комиссиями, что в итоге не обеспечило необходимые условия для равноправного и свободного волеизъявления избирателей».

Депутаты Государственной думы полагают, что «массовая фальсификация итогов выборов призвана обеспечить победу определенного кандидата», следует из текста проекта заявления.

Парламентарии также обеспокоены тем, что в период избирательной кампании действия украинских властей неоднократно приводили к обострению вооруженного конфликта в Донбассе.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Среди кандидатов на пост главы страны — шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.